Capi ultras Milan intercettati, il pressing su Conte: le ultime

Nuovo capitolo sui rapporti tra gli ultras del Milan e il club arrivano da Fanpage. Capi ultras Milan intercettati, il pressing per prendere Conte. L’intercettazione tra Luca Lucci e Giancarlo Capelli, il ‘Barone’: “Ho letto io adesso, me l’hanno girato adesso: Il Barone vuole DeZerbi! …ma come fai a fare un nome? come fai a fare i nomi? …ma Barone, stiam premendo, stiam premendo per CONTE, ma tu rappresenti la Curva, te lo vuoi mettere in testa che non rappresenti te stesso? …ho capito! Ma rappresenti la Curva Barone!!! Non è vero che non sei nessuno! Sei il Barone! Sei il Barone, Gianca! Sei il Barone! …vabbò, ok! Ma non fare nomi di allenatore! Ma Barone… ma sto facendo, sto facendo da quattro giorni, robe con il Milan e mi vai a dire De Zerbi??”.