Il Bayer è forte ma battibile: il Milan in Germania per una nuova consapevolezza

La vittoria contro il Lecce è stata la conferma di come questo Milan sia sulla strada giusta dopo un periodo complicato. Adesso la formazione rossonera è attesa dalla complicata trasferta di Leverkusen, contro un Bayer fortissimo ma non imbattibile. Uscire indenni dalla trasferta in terra tedesca, oltre a un bene per la classifica in Champions, potrebbe far sì che la squadra possa acquisire nuova consapevolezza in vista del prosieguo della stagione.

Gli accorgimenti tecnico-tattici hanno dimostrato come Fonseca non abbia mai perso la bussola e come sia dirigenza sia squadra abbia mantenuto lo stesso rapporto di stima reciproca con il proprio allenatore. Ora bisogna vincere anche in Europa, per dimenticare la pessima prestazione contro il Liverpool e per confermare, in questa stagione, di poter avere un ruolo da protagonista.