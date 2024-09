Milan, Leao: “Fonseca mi sta aiutando tanto. La fascia è un orgoglio”

Rafa Leao ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra il Bayer Leverkusen e il Milan.

Cosa significa avere indossato la fascia?

“E’ sempre un orgoglio essere capitano del Milan, quando gioco con questa maglia è sempre una responsabilità ma quando ho la fascia ancora di più”.

Come ti fanno sentire le lusinghe di Fonseca sul tuo lavoro difensivo?

“Dal primo giorno il mister non mi ha parlato di gol e assist ma che voleva un giocatore cambiato in difesa, anche mentre stavamo venendo qua mi ha fatto vedere un paio di video in macchina. Mi sta aiutando tanto”.

Cosa ne pensi delle parole di Giroud sul suo essere più tecnico che carismatico?

“Sono timido e non mi piace tanto parlare. Quando sono capitano forse parlo un po’ di più prima della partita e sul campo ma la mia forza è rispondere con le mie qualità”.

Cosa ti ha fatto vedere Fonseca?

“Le azioni senza palla, il posizionamento per chiudere sul secondo palo. Più cose difensive”.

Dove può arrivare questo Milan in Champions?

“Bisogna pensare partita dopo partita, domani è difficile e importante. E’ importante vincere in Champions League”.