Ultim’ora, si ritira un ex campione del mondo: sgomento tra i tifosi

La notizia è sconvolgente, l’ex campione del mondo ha deciso di farsi da parte: totale sgomento tra i tifosi che lo hanno salutato dopo l’ultimo match

È calato il sipario sulla grande carriera di un campione italiano. Il tutto è avvenuto subito dopo la fine dell’incontro che è stato anche ultimo match di una straordinaria carriera. L’ex campione del mondo ha deciso di salutare il pubblico, i tifosi e gli amanti dello sport nella migliore maniera possibile: ovvero con una vittoria.

In quel di Civitavecchia (provincia di Roma) Emiliano Marsili ha voluto salutare la boxe. Lo ha fatto sul ring de “La Marina”. L’avversario era il colombiano Eber Tobar. Nulla da fare per quest’ultimo che si è dovuto arrendere, con verdetto unanime, al termine di dieci riprese. Tobar è stato mandato al tappeto nel corso dell’ottavo round.

Marsili ha appeso i guantoni al chiodo all’età di 48 anni dopo una brillante carriera condita da 43 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Nel 2012 il laziale aveva fatto parlare si sé (in positivo) per essersi laureato Campione del Mondo IBO dei pesi leggeri. L’anno successivo conquistò la cintura europea. Titolo che ha mantenuto fino al 2015 quando conquistò il WEB Silver.

Boxe, Emiliano Marsili appende i guantoni al chiodo: lo fa con l’ultima vittoria

Lo scorso anno dovette alzare “bandiera bianca” nel match contro Gavin Gwynne per via di un problema alla spalla. Quella fu l’unica sconfitta della sua carriera. A Civitavecchia c’era il tutto esaurito visto che nessun amante della boxe avrebbe voluto perdersi l’ultimo incontro del 48enne. In molti si ricorderanno di lui per via del suo stile, unico nel suo genere, che applicava sul ring.

Una velocità ed una scelta di tempo che lo hanno sempre contraddistinto rispetto a tutti gli altri pugili che ha affrontato nella sua vita da boxer. Nel suo ultimo “tango” ha sorpreso tutti vincendo meritatamente ai punti. Nonostante il suo avversario non sia l’ultimo degli arrivati visto che, nel suo, ha provato a mettere a segno qualche colpo, si è dovuto comunque arrendere al 48enne, che di fare brutta figura dinanzi al suo pubblico non ne aveva intenzione.

A fine match ha voluto ringraziare tutti. Visibilmente commosso Marsili ha precisato: “Dispiace solamente pensare che questo tipo di emozioni non le proverò mai più“. Un duro colpo per l’Italia della boxe che perde un grande campione.