Cuore Milan e tanta sfortuna: il Bayer Leverkusen vince 1-0, decisivo Boniface

Il gol di Boniface condanna il Milan alla seconda sconfitta consecutiva in Champions League: ko immeritato per la squadra allenata da Paulo Fonseca che dopo l’ingresso in campo di Morata nella ripresa avrebbe sicuramente meritato quantomeno il pareggio.

Dopo la rete del vantaggio del Bayer Leverkusen, i rossoneri hanno guadagnato terreno rinchiudendo le Aspirine nella propria metà campo. All’82 l’occasione più clamorosa per il Diavolo: tiro da fuori di Theo Hernandez deviato, pallone che si stampa sulla traversa, poi colpo di testa di Morata. Palla fuori di un soffio.

All’86’ gran botta di Loftus-Cheek sugli sviluppi di calcio piazzato, neutralizzata da Hradecky. Il Milan ci prova nei minuti di recupero con i Rossoneri che recriminano per un fallo piuttosto netto di Hincapie su Loftus-Cheek in area di rigore. Alla BayArena termina 1-0 e dopo il tonfo interno contro il Liverpool il Milan cade anche in Germania.