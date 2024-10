NBA, trasferimento da sogno: un Top dell’All-Star Game cambia squadra!

Trade clamorosa in NBA. Un protagonista dell’All-Star Game lascia la sua squadra dopo cinque stagioni, il suo post è emozionante

La stagione 2024/2025 della NBA aprirà i battenti venerdì 4 ottobre con la prima gara di pre season tra i Denver Nuggets e i campioni in carica dei Boston Celtics. Dal 22 ottobre si comincerà poi a fare sul serio con le prime sfide della regular season: saranno sempre i Celtics ad aprire le danze ospitando al TD Garden i New York Knicks (palla a due alle ore 1:30 italiane del 23 ottobre).

Proprio in queste ore è arrivata una notizia che non farà piacere a molti tifosi dei Knicks. La franchigia newyorkese, infatti, si presenterà al debutto stagionale a Boston senza una delle pedine più importanti dell’ultimo quinquennio. Si tratta di Julius Randle, 29 anni, ala grande che sta per cominciare una nuova avventura con i Minnesota Timberwolves.

E’ stato proprio Randle a confermare la trade che lo porterà a indossare la casacca dei ‘T’Wolves’. Il cestista originario di Dallas ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae sul parquet del Madison Square Garden, la sua casa per ben cinque anni. “New York! Thank you“, è il messaggio che Randle ha voluto riservare alla franchigia e a tutti i tifosi che in queste stagioni non gli hanno mai fatto mancare affetto e sostegno.

NBA, cambia squadra! Il post fa commuovere i tifosi

Non a caso tra le reazioni al post ci sono quelle di tantissimi fan dei Knicks e anche di alcuni ex compagni di squadra come RJ Barrett e Immanuel Quickley. Un legame, quello tra Randle e New York, cresciuto anno dopo anno anche grazie all’ottimo rendimento del giocatore. Nell’ultimo quinquennio il 29enne è stato una delle colonne dei Knicks: 22.6 punti di media, assieme a 9.9 rimbalzi e e 4.7 assist di media a gara.

Numeri che certificano l’importanza ricoperta dal nuovo giocatore di Minnesota nella crescita dimostrata dalla franchigia della Grande Mela in questi ultimi anni: se New York è tornata nelle posizioni di vertice della Eastern Conference è anche grazie al notevole contributo di Randle, che si è guadagnato anche tre convocazioni all’All-Star Game.

Ora però per l’ex Lakers e Pelicans inizia una nuova emozionante esperienza. New York potrà consolarsi con l’arrivo di Karl-Anthony Towns, che ha lasciato Minnesota dopo ben nove stagioni e quattro convocazioni all’All-Star Game.