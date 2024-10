Stavolta è tutto finito: dramma per Schumacher

Nuovo dramma per Schumacher: stavolta è tutto finito, è sfumata anche l’ultima possibilità e non c’è più speranza

Come sta Michael Schumacher? Senza dubbio la domanda che tutti i tifosi dell’ex campione tedesco ma anche tutti gli appassionati di Formula 1 si pongono ogni giorno. D’altronde la scarsità di informazioni a riguardo non fa che aumentare i dubbi ed i sospetti circa il suo stato fisico.

Solo in pochissimi conoscono realmente le condizioni del sette volte Campione del mondo e di certo non si sbottonano. Gli amici più stretti dell’ex pilota, oltre che i famigliari ed i medici che lo curano. In più di un’occasione ci è stato riferito come non sia lo stesso di prima, ma trattasi di un assunto facilmente credibile visto il gravissimo incidente di cui è stato vittima il 29 dicembre 2003 sulle nevi di Meribel.

La caduta durante un fuoripista, la testa battuta su uno spuntone di roccia e la vita che è cambiata drasticamente e, purtroppo, in modo irrimediabile. Di certo c’è che la sua vita si è modificata in modo sostanziale e sembra proprio che non lo vedremo più in pubblico tantomeno nella forma in cui eravamo abituati ad ammirarlo.

Schumacher, sfuma l’ultima possibilità: che shock

L’incidente ha compromesso la sua vita ed ha cambiato anche quella dei suoi famigliari. La moglie Corinne è pressocché sempre al suo fianco, si prende cura di lui in ogni momento della sua vita. Il figlio Mick, invece, ha seguito le orme del padre diventando un pilota di Formula 1.

Una breve parentesi in Haas, due stagioni, nel 2021 e nel 2022, poi la mancata conferma per risultati non in linea con le aspettative. Ad oggi è pilota ufficiale della Alpine nel campionato del mondo Endurance e pilota di riserva della Mercedes in Formula 1. Insomma, fin qui non una carriera fulgida, eppure le premesse e le stimmate del campione c’erano tutte.

Nel 2018 campione nella Formula 3 europea e nel 2020 campione del mondo di Formula 2. Invece ha poi patito il grande salto nella regina delle competizioni motoristiche che hanno trasformato il padre in leggenda. Forse il peso del nome è stato più grande di lui e chissà se con il padre Michael al suo fianco la carriera avrebbe avuto un’altra svolta.

Di certo c’è a 25 anni non ha un sedile in Formula 1. Ed anche l’ipotesi Audi è di fatto sfumata come evidenziato da ‘SoyMotor.com’. Il colosso tedesco entrerà nel mondo della Formula 1 a partire dal 2026 ma sembra proprio che non abbia intenzione di puntare su Mick Schumacher.