Atalanta, contro lo Shakhtar per la prima reazione stagionale

Ecco la probabile formazione dell’Atalanta in vista della sfida di questo pomeriggio allo Shakhtar. La formazione bergamasca cerca la prima vittoria in questa fase campionato dopo il pareggio casalingo contro l’Arsenal. Qualche dubbio di formazione per Gian Piero Gasperini che dovrà fare a meno di Ruggeri, ecco le ultime novità. Gasp sa di non poter sbagliare e un ulteriore passo falso, nonostante solo due giornate di campionato Champions, potrebbe già peggiorare la classifica.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Kossounou, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Keteleare, Lookman; Retegui