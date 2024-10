Atalanta, Gasperini: “Ottimo approccio, Samardzic e Kossounou importanti. Djimsiti? Valutiamo domani, Hien recupera”

L’Atalanta di Gasperini va: prima vittoria in questa edizione della Champions League, contro lo Shakhtar Donetsk, dopo il pareggio contro l’Arsenal dell’esordio. Al termine della sfida il tecnico nerazzurro Giampiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita fin da subito. Il nostro approccio è stato migliore, poi aver chiuso il primo tempo sul 2-0 ci ha agevolato. La squadra è stata sicura in campo”.

Si parla di Samardzic e Kossounou: “Sono stati importanti per noi, così come Bellanova. Vediamo, stiamo cercando di far giocare tutti. E’ rimasto Palestra sul quale conto molto così come Sulemana. Abbiamo bisogno di giocare partite e migliorarci. Quanto tempo per essere al top? Stiamo scoprendo anche noi man mano l’importanza di questi giocatori, giocando riusciamo ad inserire prima certi giocatori, questi sono quelli che sono già in grado di darci una mano subito. Sugli infortuni siamo ottimisti, Hien può recuperare questa settimana, Kossounou sembrano più crampi. Djimsiti ha un problema all’anca che valuteremo meglio domani. Quando giochi tante partite basta un piccolo acciacco e in 10 giorni salti 4 partite”.