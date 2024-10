Bologna a testa altissima ad Anfield, ma il Liverpool passa: Mac Allister e Salah, 2-0 Reds

Un Bologna a testa altissima ad Anfield, che meritava certamente almeno di fare un gol, ma alla fine cade per 2 a 0 contro un Liverpool fortissimo. Decidono Mac Allister ed una perla di Salah, ma Italiano ha materiale dal quale ripartire.

Primo tempo

Nel primo tempo il Liverpool parte forte a livello di intensità e pressing forsennato. Il gol arriva come diretta conseguenza dell’onda rossa che si scaglia nell’area felsinea. Al 12′ Salah trova un pallone che Mac Allister deve solo appoggiare in rete da due passi. Liverpool ancora pericolosissimo al quarto d’ora con Szoboszlai che di piatto va vicinissimo al palo. Qui però esce fuori il Bologna, che in dieci minuti prima coglie una traversa con Ndoye, poi un palo con lo stesso svizzero. In mezzo altre due grosse occasioni, una con la sponda di Orsolini da dentro l’area piccola che viene involontariamente deviata da Posch, poi con Urbanski che impegna non poco Alisson. Bologna coraggioso e pericoloso ad Anfield.

Secondo tempo

I buoni propositi del Bologna proseguono nella ripresa. Al 56′ Orsolini raccoglie un cross di Moro, ma sceglie di calciare di piatto e Alisson lo mura senza troppa difficoltà nonostante la distanza non elevata. Ci prova poi Urbanski dal limite: palla alta. Al 15′ Freuler sfiora l’autorete di testa, su calcio d’angolo Reds. Quando si accende Salah sono dolori: al 18′ l’egiziano si accentra e calcia a giro, palla fuori di un soffio.

La partita rallenta di ritmo, ma alla mezz’ora Salah ricorda a tutti che cosa sa fare. L’egiziano fa il solito movimento da destra a rientrare e di sinistro la mette all’incrocio dei pali. I rossoblu ora fanno più fatica a creare, a parte una punizione di Orsolini nel finale che viene deviata dalla barriera. Ma rimane una grande prestazione di Ndoye e compagni, che ricorderanno comunque questa serata storica.