Bufera su Berrettini: notizia triste e scoppia il caos

Una vera e propria bufera è pronta a scatenarsi su Matteo Berrettini e sulle sue condizioni. Ecco come sta il tennista italiano, i dettagli

Non sono giorni positivi per il tennis italiano. A partire da quanto sta capitando a Jannik Sinner con il caso doping che si è clamorosamente riaperto con il numero uno al mondo che vive nell’incertezza. Seguiranno settimane di discussioni e polemiche, intanto anche gli altri rappresentanti della nostra nazione non se la passano benissimo.

Come Matteo Berrettini ad esempio. Il classe ’96 è stato costretto a dare forfait e ritirarsi dall’ATP di Tokyo a causa di un infortunio, l’ennesimo della sua carriera. Per la precisione questa volta si tratta di un infortunio agli addominali. Non è la prima volta che l’italiano deve rinunciare ad un torneo per le sue condizioni fisiche. Solo nel 2024 è successo svariate volte a dispetto di un periodo, che fino ad una manciata di mesi fa era apparso di ripresa. Spesso il tennista romano inoltre è finito alle cronache più per motivi inerenti al gossip che per meriti sportivi.

Come sta Berrettini? Scoppia il caos sulle sue condizioni, i dettagli

Anche nell’ultimo anno le cose non sono andate diversamente, per quanto lo stesso Berrettini abbia in ogni modo cercato di allontanare le luci dei riflettori su di sé, non volendo parlare di vita privata (dove si è appreso della nuova relazione con la modella Federica Lelli). Dopo il ritiro dal torneo di Tokyo è arrivato però l’annuncio che sta facendo molto discutere.

Il giornalista Andrea Scanzi, infatti, ha commentato la situazione tramite un box domande su Instagram, non sottraendosi nel dire la sua, anche in maniera cruda, sul noto tennista. “Questa vita fatta di continui infortuni è una notizia molto molto triste ma non mi stupisce”, attacca il noto collega. “Dico sempre che l’importante è che stia bene e sia sano, ma in realtà sano non è”, è la dura entrata a gamba tesa.

“Fin quando non risolverà questo atavico problema che ha con gli acciacchi fisici è inutile stare a dire quando potrà tornare a fare la differenza, se è da primi dieci o venti posti del ranking. E purtroppo il punto è che non so se lo risolverà mai“, afferma ancora Scanzi. La chiosa è un laconico commento: “Per essere al top deve essere sano ma purtroppo attualmente Berrettini non riesce a fare due mesi senza infortuni, per cui mi viene difficile adesso pensare ad un suo ritorno tra i grandi”.