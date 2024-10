Champions League, oggi continua la seconda giornata: tutte le sfide

Continuerà oggi la seconda giornata della fase campionato di Champions League.

Alle 18.45 aprirà il sipario l’Atalanta, di scena sul “campo” dello Shakhtar Donetsk. Allo stesso orario il Girona ospiterà il Feyenoord. Alle 21 si andrà avanti con altre sette gare: trasferta inglese per il Bayern Monaco sul campo dell’Aston Villa, mentre l’Atletico Madrid farà visita al Benfica. La Dinamo Zagabria ospiterà il Monaco, mentre il Real Madrid se la vedrà in Francia con il Lille. Due italiane in campo alle 21: trasferta affascinante per il Bologna ad Anfield sul campo del Liverpool, Juventus invece impegnata a Lipsia. Chiuderà il programma la sfida tra lo Sturm Graz e il Club Brugge.