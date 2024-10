Incredibile Djokovic, è successo davvero: mondo dello sport impietrito

Novak Djokovic ha lasciato di stucco il mondo del tennis e non solo, per un evento particolare che riguarda lui e altri campioni del tennis mondiale

L’ex numero uno si appresta a vivere un torneo da sogno e gli ultimi annunci a riguardo non possono che far volare la fantasia di tutti gli appassionati. Sarà un evento davvero unico e sarà coinvolto anche il nostro Jannik Sinner.

La parte finale della stagione nel tennis è sempre ricca di appuntamenti. Dopo la trasferta asiatica sarà la volta del ritorno in Europa con Parigi-Bercy, prima di tuffarsi verso le Finals di Torino e la Coppa Davis a Malaga. I grandi giocatori sono tutti piuttosto stanchi, dopo una cammino durato diversi mesi, a cui si è aggiunto anche l’appuntamento olimpico di Parigi. Chi sarà nelle migliori condizioni ha la maggiore probabilità di portare a casa titoli. Tra l’altro quest’anno c’è anche un’altra novità che sta tenendo banco e promette di tenere incollati al teleschermo tutti gli appassionati in giro per il mondo. Stiamo parlando del magnifico torneo che si disputerà in Arabia Saudita dal 16 al 19 ottobre, denominato “Six Kings Slam”.

Sono stati invitati i migliori giocatori del mondo, compreso il nostro Jannik Sinner. A Riyad vedremo in campo oltre all’azzurro anche Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune. Tutto il meglio che può offrire il mondo del tennis in questo momento, tra glorie presenti e anche passate, perché per questo appuntamento ha voluto rispondere alla chiamata anche un acciaccato Rafa.

“6 Kings Slam”, il torneo più spettacolare del tennis: il trailer è da urlo e c’è anche Sinner

Proprio la presenza del Re del Roland Garros è ancora in dubbio, viste le condizioni fisiche non ottimali. Dalla sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi, in singolare (sconfitto da Djokovic) e in doppio al fianco di Alcaraz. Tutta la stagione americana è stata saltata dal campione maiorchino, proprio per cercare di recuperare in vista di questo finale.

La cosa che maggiormente ha impressionato del famoso “6 Kings Slam”, che per il momento resta un torneo esibizione, è il trailer con il quale è stato presentato sui social. Una produzione degna di un film hollywoodiano, a metà tra gli Avengers e altri supereroi della storia, con effetti speciali da Iron Man.

Sinner, Alcaraz, Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune interpretano tutti un ruolo, con dei superpoteri e un soprannome ad identificarli.

Djokovic @DjokerNole, Nadal @RafaelNadal, Alcaraz @Carlosalcaraz, Sinner @janniksin, Medvedev @daniilMedwed, and Rune @holgerrune2003 6 Kings 👑 One Throne 🎾 Who will emerge victorious in the ultimate battle at this Riyadh Season? 🔥🇸🇦 The Venue 📍

October 16 – 17 – 19 🗓️… pic.twitter.com/qumLRFPpQS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 28, 2024

Poi ci sarà il campo a definire i valori, con la manifestazione che prevede un primo match tra Sinner e Medvedev da un lato e Alcaraz e Rune dall’altro. Chi uscirà vincitore da questo play-off andrà ad incontrare rispettivamente Djokovic e Nadal, fino ad arrivare alla finalissima del 19 ottobre prossimo.