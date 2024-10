Inchiesta ultras San Siro, La Verità titola: “Così la Nord faceva 1,5 milioni in un anno”

L’edizione odierna de La Verità fa il punto sul caos intercettazioni che riguarda l’Inter, sottolineando come la Nord faceva circa 1.5 milioni di euro in un anno. “Valanghe di nero” sottolinea il quotidiano, perfino sui concerti. Dai soldi per le magliette, ai paninari fino ad arrivare ai parcheggi. Pezzetto in basso anche sul ras dei parcheggi del Meazza che cercava il sostegno di Gravina per fare affari all’Olimpico, con l’incontro che poi sfumò. Si fa il punto poi sugli amici di Fedez, perquisito anche Emis Killa che aveva in casa 40 mila euro, un taser e vari coltelli. Intanto, in manette il sindacalista della Cisl, tessere con i soldi delle “ndrine”.