Jannik Sinner, così no: terribile notizia in queste ore

Il numero uno del mondo, che dovrà ancora attendere molto prima di chiudere la pagina Clostebol, incassa una notizia pessima

Sono giorni di passione, e all’orizzonte ci sono ancora diverse settimane da passare col fiato sospeso, per Jannik Sinner, il leader del ranking mondiale ATP e della Race 2024. Dopo aver incassato, non senza un po’ di delusione e frustrazione, il comunicato con cui la WADA ha annunciato il ricorso al TAS di Losanna per la nota vicenda Clostebol, il tennista azzurro cerca di guardare avanti senza farsi condizionare troppo da una vicenda che sta diventando un incubo.

Bisognerà purtroppo attendere ancora molto – forse addirittura gennaio 2025 – prima che si possa chiudere, in un verso o nell’altro, una situazione che il campione era convinto di aver chiarito fino in fondo. La WADA, col suo gesto, ha incrinato non poco la serenità del nativo di San Candido, che ora rischia – questa è la richiesta dell’Agenzia Mondiale Antidoping – fino a due anni di squalifica.

Dato che però nel frattempo Jannik può giocare, avendo anche la certezza che alcun risultato sportivo già acquisito potrà essergli sottratto, l’urgenza della quotidianità e dell’immediato futuro impone al tennista di continuare nello splendido cammino intrapreso proprio sui campi di Pechino, dove il torneo è ancora in corso.

Successivamente alla tappa nella capitale cinese, l’allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi parteciperà al prestigioso ATP Masters 1000 di Shanghai, dove l’anno scorso – unica battuta d’arresto di un finale di stagione da incorniciare – fu sconfitto in ottavi di finale da Ben Shelton.

Il cammino di Sinner a Shanghai: corsa ad ostacoli per Jannik

Gli organizzatori della kermesse che si giocherà sui campi in cemento della Qizhong Forest Sports City Arena hanno infatti diramato il tabellone ufficiale, emerso dal sorteggio effettuato nelle ultime ore. Il campione altoatesino dovrà sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio su quelli che presumibilmente saranno i rivali designati sul suo cammino.

Sinner affronterà al secondo turno il vincente tra Taro Daniel e un qualificato, mentre al terzo turno potrebbe incontrare il vincente tra l’argentino Etcheverry – già possibile avversario in Davis nella Final Eight di Malaga – e l’olandese Botic Van de Zandschulp, già giustiziere di un certo Carlos Alcaraz agli ultimi Us Open.

Negli ottavi di finale, proprio il punto in cui si interruppe il suo cammino nel 2023, ecco nuovamente Shelton, sempre che l’americano avrà avuto la meglio sull’emergente e sempre pericoloso Arthur Fils. Poi, in linea con quanto accaduto già a New York, spunterebbe Daniil Medvedev ai quarti di finale. E Carlitos Alcaraz in semifinale, come al Roland Garros. Il percorso potrebbe concludersi con l’ultimo atto contro Novak Djokovic, sempre che il serbo sia in grado di arrivare fino alla finale.