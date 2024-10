Jorge Martin escluso, clamoroso annuncio in vista della volata con Bagnaia!

Jorge Martin ha preso la sua decisione, il direttore sportivo non ha potuto far altro che accettarlo: i dettagli

La MotoGP si prepara a correre il terzo Gran Premio consecutivo senza sosta. Dopo Misano e Indonesia, ora tocca al Giappone per il quindicesimo appuntamento stagionale. Nel circuito di Motegi, Pecco Bagnaia e Jorge Martin e si daranno di nuovo battaglia per la vetta della classifica.

Sono solo 21 i punti che separano l’alfiere della Ducati campione in carica dallo spagnolo, in una situazione molto simile a quella capitata lo scorso anno, quando si sono ritrovati a dover rimontare l’uno sull’altro per un mondiale che, da più stagioni, è più combattuto che mai.

E nonostante tutto sia ancora apertissimo, si pensa già alla prossima stagione. È ancora attuale la questione relativa a passaggio in Ducati ufficiale di Marc Marquez che, dall’anno prossimo, affiancherà Pecco Bagnaia. Marquez che è stato preferito a Jorge Martin, il quale negli ultimi anni ha dimostrato ampiamente di meritare un salto di qualità. Tanta la delusione per lo spagnolo che ha quindi deciso di cambiare completamente trasferendosi, dal 2025, in Aprilia ufficiale.

Jorge Martin, svelato il retroscena dopo il mancato approdo in Ducati

Non pochi sono convinti che la scelta di Ducati sia stata dettata anche dal prestigio che Marquez porterebbe all’interno del team, indubbiamente superiore a quello di Martin come pilota ufficiale.

Uno di questi era Paolo Ciabatti, ex direttore sportivo di Ducati in MotoGp, attualmente capo progetto della stessa Ducati nel motocross. A rivelarlo è stato Oscar Haro, ex direttore sportivo del team LCR in MotoGP. “Paolo Ciabatti mi ha invitato nell’hospitality della Ducati e mi ha detto ‘Hai visto la gara in Indonesia? Hai visto perché me ne sono andato? Martin merita di stare nel team ufficiale, per due anni gli abbiamo detto prima di sì e poi di no, si è stancato e se ne è andato. Ha fatto bene“, ha rivelato Haro ai microfoni di Flexi Bike, trasmissione in onda su YouTube.

Lo stesso Haro, nel suo intervento, ha approvato quanto gli ha rivelato l’ex collega, presenza fissa al box Ducati nelle ultime trionfali stagioni. “Io capisco benissimo che ci siano stati degli interessi e quando entra in gioco un fattore come Marquez gli affari sono affari, ma sono d’accordo con Ciabatti“, ha concluso.