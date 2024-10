Juventus, Thiago Motta: “Vittoria del coraggio. Dove arriviamo in Champions? Penso al Cagliari”

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha parlato ad Amazon Prime al termine della sfida giocata dai bianconeri contro il Lipsia, in Germania e vinta dai bianconeri per 3 a 2: “E’ stata una buona partita già dal primo tempo, dove abbiamo sbagliato qualche dettaglio. Nel secondo tempo è andata meglio anche giocando in 10, bella prestazione e bella vittoria”.

La parola chiave è stata coraggio?

“Sì, c’è stato coraggio da parte dei ragazzi, erano convinti di andare in avanti per far male agli avversari. Anche con un uomo in meno, la sensazione era quella lì e allora perché andare indietro. L’abbiamo fatto bene fino all’ultimo minuto”.

Dove potete arrivare in Champions?

“E’ troppo presto per dirlo. Pensiamo a partita dopo partita, ora infatti dobbiamo pensare solo al Cagliari che arriva da una vittoria”.

Sui due infortunati Bremer e Gonzalez cosa ci dice?

“Dobbiamo fare gli esami e capire bene i risultati di domani. Speriamo che non sia grave e di non perderli per molto tempo”.

C’è stato un grande ricambio in pochi mesi di lavoro.

“Personalmente mi concentro sulla partita di oggi, la convinzione di poter essere superiori all’avversario ci è mancata un po’ nel primo tempo nonostante l’avessimo dimostrato. Nel secondo l’abbiamo avuta di più”.