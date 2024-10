Milan, prestazione altalenante. Serviva un approccio migliore

Dopo due vittorie in campionato, il Milan cade in casa del Bayer Leverkusen nella seconda gara di Champions League. Una gara strana, un approccio forse troppo tenero da parte della formazione di Paulo Fonseca che non è stata capace subito di indirizzare la sfida a proprio favore ed ha subito gli attacchi frontali della corazzata tedesca.

Sicuramente meglio nel secondo tempo, certo, e di sicuro si è vista una squadra meno arrendevole rispetto alla disfatta di San Siro contro il Liverpool. Ci possono essere recriminazioni nell’approccio iniziale ed è da qui che bisogna ripartire, perché proprio dal primo atteggiamento il Milan ha capito di poter svoltare, nel derby vinto contro l’Inter. Fonseca ha la fiducia e anche la squadra, confermata dagli applausi dei propri tifosi a fine partita. Ora testa al campionato per rialzare subito il capo.