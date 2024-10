Risolve il contratto e si ritira giovanissimo, sconcertante decisione nello sport

Decisione a sorpresa e il giocatore saluta definitivamente la propria squadra. Il motivo lascia i tifosi davvero spiazzati.

La carriera di un atleta tende solitamente a durare diversi anni a meno di sorprendenti imprevisti. A 16-17 anni un prodigio può cominciare la propria carriera e questa può durare fino a una ventina di anni. Anche nel mondo del basket americano funziona cosi, i ragazzi iniziano a giocare al College e poi proseguono tra NBA, categorie inferiori o l’approdo nel basket europeo.

In questi mesi abbiamo parlato spesso di figli d’arte, di LeBron James e dell’approdo di Bronny ai Los Angeles Lakers ma il mondo della NBA è stato scosso da un’altra sorprendente notizia. AJ Griffin, figlio d’arte (figlio dell’ex giocatore NBA Adrian Griffin) ha deciso di lasciare il basket e ritirarsi dal mondo dello sport. Una decisione che ha sorpreso tutti, ancora di più pensando al motivo di questa decisione.

AJ Griffin si è ritirato dal mondo dello basket per intraprendere un nuovo percorso, una vera e propria nuova vita. L’atleta ha comunicato alla propria squadra di voler diventare pastore e iniziare un percorso spirituale, cosi ha salutato definitivamente gli Atlanta Hawks.

NBA, AJ Griffin annuncia l’addio: il messaggio sui social

Attraverso un video sui propri social network AJ Griffin ha annunciato la sua decisione con un video in cui ha dichiarato: “Ho deciso di lasciare il basket per seguire Gesù. Per alcuni potrebbe sembrare una sconfitta, ma in realtà volevo farvi sapere che sono felicissimo della mia scelta e ora avrò la possibilità di seguire davvero il Signore.”

Griffin ha spiegato di aver deciso di intraprendere questo percorso già nel 2020 e ha spiegato: “Prima pensavo che il basket fosse il mio tutto ma quando è arrivato Dio ho cambiato tutto.” Un video sui social che ha spiegato tutto, eccone il contenuto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AJ Griffin #14 (@adrian.griffinjr)

Dopo l’esperienza nel College, AJ Griffin è stato scelto al Draft del 2022 con Atlanta che ha optato per lui alla 16esima scelta. Da quel momento ha giocato 92 partite e 687 punti ed ha mostrato sicuramente un buon rendimento. Atlanta ha accolto la decisione di AJ di lasciare il basket e lo ha svincolato. Un doloroso addio sicuramente ma anche un modo per ricominciare una nuova vita, diversa sicuramente da quella precedente fatta di partite e allenamenti.