Scelta fatta in Formula 1: annuncio sul ritiro

In Formula 1 si parla del suo possibile ritiro, ma nelle ultime ore arriva netto dietrofront da parte del pilota

In Formula 1, a seguito del discusso ritiro di Daniel Ricciardo, non vanno esclusi ulteriori colpi di scena tra i piloti, e dunque ogni scenario, da quello più assurdo a quello più probabile, potrebbe materializzarsi da qui alle prossime settimane. In attesa di rivedere i venti piloti in pista ad Austin, intanto si moltiplicano le voci di smentita in merito al ritiro di un protagonista del circus.

A dirlo è la stesso driver che, malgrado non abbia ottenuto risultati soddisfacenti sul piano delle prestazioni, intende comunque continuare a lottare per dare lustro alla propria scuderia, la Red Bull, al momento seconda alle spalle della McLaren nella classifica costruttori.

Si sta facendo chiaramente riferimento alla situazione poco chiara di Sergio Perez, le cui voci su un imminente ritiro sono state smentite dallo stesso messicano.

Ritiro Perez: il messicano smentisce tutto

L’anno in corso è stato a dir poco difficoltoso per Sergio Perez, un pilota che nel corso degli ultimi anni ha dimostrato di essere in grado di fare da spalla al ben più quotato Max Verstappen. E proprio l’incapacità di quest’anno di tenere il passo del campione del mondo, ha mischiato le carte sul futuro al netto del rinnovo contrattuale. Quest’ultimo, al netto dei rumors, è arrivato ma i risultati in pista sono comunque stati piuttosto scialbi.

Dal rinnovo di contratto in poi, ha collezionato solo disastri e nessun podio: tra i migliori risultati si segnalano un sesto posto in Olanda e un ottavo in Italia. Mentre a Baku, in uno degli ultimi Gran premi, ha addirittura terminato la corsa sbattendo contro Carlos Sainz della Ferrari.

Ecco perché, a poche settimane dal ritorno in pista negli Usa, si sta continuando a parlare del suo ritiro: ‘Checo’ è stato al centro delle cronache giornalistiche della F1 che hanno parlato di un possibile ritiro dopo il Gp del Messico del prossimo 27 ottobre. Queste voci però, a detta del pilota di Guadalajara, non hanno alcun fondamento.

Sui social, infatti, è arrivato un post chiarificatore dello stesso centroamericano: Perez ha postato un breve video tratto dal film ‘The Wolf of Wall Street’ in cui Leonardo Di Caprio afferma I’m not leaving”. Un modo del tutto originale per dire che non ha affatto intenzione di mollare.