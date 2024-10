Conference League, Fiorentina-TNS: le formazioni ufficiali

Non solo l’Europa League, questa sera comincia anche la League Phase della Conference League. Protagonista della competizione per l’Italia, come ormai da tre stagioni, sarà la Fiorentina. La squadra viola allenata da Raffaele Palladino ospiteranno al Franchi i gallesi del The New Saints.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina e TNS

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi, Parisi; Mandragora, Adli; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame. All. Palladino.

TNS(4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond; Clark, Smith, Williams; Bradley, Wilson, Holden. All. Harrison.