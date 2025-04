Schumacher, la notizia commuove i fan: è ufficiale

È accaduto mercoledì 16 aprile su una piattaforma: sold out nel giro di poche ore. I ricordi degli anni leggendari alla Ferrari

Di Michael Schumacher ce n’è uno solo. Ce n’è stato uno solo riferendoci a quello che il tedesco ha saputo fare e ottenere in pista, che ha saputo dare alla Formula 1 in tutti i suoi anni nel circus. Le vette le ha ovviamente raggiunte al volante della Ferrari, con la quale ha conquistato cinque dei suoi sette titoli mondiali.

Non ci sono dubbi, è stato un pilota speciale. Un pilota che forse mai più rivedremo, e che certamente manca tantissimo alla Ferrari di oggi. Come a quella di ieri, considerato che la ‘Rossa’ ormai non vince da oltre diciassette anni il titolo Piloti, mentre quello Costruttori manca dal 2008. Siamo alla preistoria sportiva.

Hamilton è arrivato a Maranello anche per provare a superare il mito Schumacher in quanto a Mondiali vinti. L’inglese ne ha conquistati sette proprio come Michael, ma al di là dei freddi numeri, riuscire a entrare nel cuore dei ferraristi come ci è riuscito Schumacher appare per lui davvero un’impresa. Una missione impossible come direbbero quelli bravi.

Probabilmente l’inglese è approdato troppo tardi alla Ferrari, oltre che in un periodo storico non entusiasmante per la ‘Rossa’. Hamilton è stato accolto alla grande dai tifosi del ‘Cavallino rampante’, che sognano di tornare ai tempi in cui la Ferrari dominava in Formula 1. Grazie a una macchina fortissima, a una squadra top in tutti i reparti e al miglior pilota al mondo, appunto Schumacher.

Sold out i cimeli del mito Schumacher

Chi non vorrebbe mettere mano su qualche cimelio degli anni d’oro della Ferrari. Be’, a dire il vero qualcuno – con un discreto conto in banca – ci è già riuscito. Su Collecto, piattaforma che permette di comprare quote di beni da collezione rari e pregiati attraverso un’app, sono stati appena venduti casco e volante appartenuti al pilota tedesco.

Come riporta dettagliatamente il ‘Corriere della Sera’, “mercoledì 16 aprile su questa piattaforma sono stati rilasciati il casco indossato da Schumacher nel 2003 con cui vinse il titolo mondiale con la Ferrari e il volante originale, autentico e funzionante della Ferrari F310b guidata dal pilota in gara nel 1997″. I due fantastici cimeli “sono stati venduti insieme e sono andati sold out subito per 179mila euro“.

Sempre su Collecto è stato comprato per 88mila euro anche un secondo casco appartenente a Schumacher, risalente però al 1993 quando era alla Benetton con la quale vinse – 1994 e 1995 – i suoi primi due titoli mondiali.