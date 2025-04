Il Napoli vince per 2-0 contro il Torino, approfittando del KO dell’Inter per 0-1 a San Siro contro la Roma, e si porta al primo posto in classifica. Una doppietta di Scott McTominay regala il successo alla banda Conte ora a +3 sui nerazzurri a 4 giornate dalla fine. Ecco le immagini raccolte dal nostro Gianluca Viscogliosi.

Azzurri che ora affronteranno il Lecce nella prima delle 4 finali per aggiudicarsi il quarto scudetto.