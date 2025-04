Hamilton, sfogo clamoroso: “Tutte ca***te”

I tifosi di Lewis Hamilton sono rimasti senza parole dopo l’ultimo sfogo: nessuno immaginava si potesse arrivare a tanto.

L’impatto di Lewis Hamilton con la Ferrari non è stato certamente dei migliori. Fatta eccezione per il successo nella Gara Sprint in Cina – finora l’unico acuto della SF-25 – l’ex Mercedes non è riuscito mai a centrare nemmeno il podio. Nell’ultimo weekend in Arabia Saudita il 7 volte campione del mondo ha avuto grossi problemi e non è riuscito ad andare oltre il settimo posto.

Un rendimento che lo ha fatto sprofondare in classifica piloti: il ritardo nei confronti degli avversari è già notevole. Basti pensare che Oscar Piastri, attuale leader della classifica iridata, ha un vantaggio di 66 punti su Lewis Hamilton dopo soli 5 weekend. La speranza di tutti i tifosi della Ferrari è che già a Miami (2-4 maggio) si possa vedere un Hamilton molto più brillante e competitivo.

“So che i tifosi non sono contenti, così come la squadra e i capi. E non sono contento dei miei risultati“, ha detto Hamilton dopo la brutta gara di Gedda, dove è finito a più di 30 secondi di distanza dal compagno di squadra Charles Leclerc (giunto terzo). Tuttavia, nonostante queste prestazioni tutt’altro che positive, Hamilton ha il pieno sostegno della scuderia di Maranello.

Vasseur difende Hamilton: “Non è un dramma”

Lo ha ribadito Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, che in un’intervista rilasciata a Planet F1 ha detto chiaramente che sarà al fianco di Hamilton per aiutarlo a trovare le soluzioni giuste. Secondo Vasseur basta guardare quanto accaduto nelle ultime gare per rendersi conto che il potenziale non manca. “Dobbiamo solo regolare il bilanciamento perché, collettivamente, stiamo lottando con il bilanciamento della sua macchina e di come sta lavorando con le gomme“, ha aggiunto il Team Principal.

La risposta di Vasseur è molto più stizzita quando gli si chiede il perché del calo di forma di Hamilton. “Non è un dramma. Finora abbiamo fatto cinque gare. So che vorrete avere i titoli più importanti che dicono ‘Fred ha detto questo’. Ma queste sono ca**ate“, la dura replica del dirigente sportivo francese, che mette in evidenza come la competizione in questo Mondiale 2025 di F1 sia molto serrata ed è normale avere degli alti e bassi.

“Siamo una squadra – ha concluso Vasseur – Fatichiamo nel fine settimana come facciamo buoni risultati nel weekend. Dobbiamo migliorare passo dopo passo e mantenere la calma“.