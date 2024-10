Esplode la bomba contro Federica Pellegrini: è sconcertante

Esplode il caso Federica Pellegrini: una vera e propria bomba contro l’ex nuotatrice! Impazza la polemica in queste ore

Federica Pellegrini è finita al centro, suo malgrado, di una clamorosa polemica e un duro botta e risposta che sta facendo molto discutere il mondo del nuoto italiano. La “Divina” in queste settimane è impegnata a “Ballando con le stelle”, la storica trasmissione del sabato sera di Rai 1. L’ex nuotatrice è a Roma per allenarsi e prepararsi, dove è stata raggiunta dall’intera famiglia con la figlia Matilde e il marito, l’ex allenatore Matteo Giunta.

Da sempre molto attiva sui social, la Pellegrini non manca modo di mostrare i momenti di vita quotidiana insieme ai suoi cari per la gioia dei fan. Da quando si è ritirata dal nuoto agonistico ha attraversato una nuova fase della vita dedicandosi alla famiglia tra matrimonio e gravidanza. La piccola Matilde riempie le sue giornate e proprio di recente l’ex campionessa aveva rilasciato un’intervista su quanto fosse stata dura diventare mamma.

Caos contro Federica Pellegrini, esplode la polemica: ecco cosa è successo

Negli ultimi giorni il suo nome è finito nel vortice mediatico, chiamata in causa da un suo illustre collega. Acque agitate nel mondo del nuoto dopo quanto dichiarato da Thomas Ceccon. La risposta, seppur indiretta, non si è fatta attendere, dando vita ad un clamoroso scontro.

Il campione olimpico dei 100 dorso ha rilasciato un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ e tra gli argomenti c’era anche una domanda relativa a Federica Pellegrini, con cui condivide non solo la disciplina ma anche città e palestra dove si allenano (Verona). Il classe 2001 non si è sottratto nel dire la sua, senza troppi peli sulla lingua: “Cosa rappresenta per me? Niente”, è l’incredibile uscita polemica da parte di Ceccon. Che poi rincara la dose: “Non è mai venuta da me per una parola, ci siamo sempre ignorati. Si è sempre fatta i suoi e io i miei. La vedo allenarsi tantissimo. Infatti come sportiva la ammiro ma per il resto sinceramente no”.

La Pellegrini fin qui non ha replicato, definendo “Incommentabile” le dichiarazioni. L’ha fatto il marito Matteo Giunta con una storia su Instagram alquanto polemica e indirizzata al 23enne: “Il rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l’hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto ciò che ho da dire sull’argomento”.

Chissà a questo punto se ci sarà un chiarimento tra le parti, magari direttamente dal vivo, considerando come l’olimpionico si alleni a Verona nella stessa piscina dove lavorano la Pellegrini e Giunti. A quel punto andrebbero capiti anche i motivi di un attacco così duro e crudo da parte del giovane campione e cosa si sarebbe aspettato dall’ex nuotatrice.