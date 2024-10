Europa League, Elfsborg-Roma: le formazioni ufficiali

Seconda giornata di Europa League anche per la Roma di Ivan Juric. E prima trasferta per i giallorossi che oggi alle 21 saranno ospiti degli svedesi dell’Elfsborg. Juric e i suoi cercano il primo successo dopo il pareggio all’esordio contro l’Athletic Club. La formazione capitolina se la vedrà con una vecchia conoscenza della Serie A come Oscar Hiljemark, ex Palermo e Genoa che oggi siede sulla panchina degli svedesi.

Le formazioni ufficiali di Elfsborg e Roma

ELFSBORG (3-4-2-1): Pettersson; Ibrahim, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli; Baidoo. All. Hiljemark.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Saud, Pisilli, Paredes, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. All. Juric.