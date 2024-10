Formula 1, ritiro per uno dei Big del Circus: svolta improvvisa

Svolta improvvisa per quanto riguarda il futuro di uno dei big della Formula 1: il messaggio è eloquente, non ci sono più dubbi

I rumors attorno al pilota di Formula 1 continuano ad essere tanti e lui stesso ha deciso di fare chiarezza il merito al suo futuro nella massima categoria del Motorsport.

Che la Red Bullabbia riflettuto e stia ancora riflettendo sul futuro di Sergio Perez non è un mistero. In questi mesi, nei quali il rendimento di Checo di certo non è stato esaltante, il team anglo-austriaco si sta domandando se vale ancora la pena continuare ad avere il messicano al fianco di Verstappen.

Nonostante il rinnovo arrivato in primavera, le voci sul suo addio sono tornate prepotentemente in auge. Christian Horner aveva dato fiducia a Perez, credendo che le cose sarebbero potute migliorare per il pilota messicano, ma così non è stato. Per questo motivo, i rumors sul suo possibile addio alla Red Bull si sono fatti di nuovo forti, talmente tanto da costringere lo stesso Perez ad intervenire.

Via social, infatti, Checo ha voluto pubblicare un messaggio eloquente che non lascia più alcun dubbio su quello che sarà il suo futuro al termine di questa stagione, utilizzando la scena del film The Wolf of Wall Street.

Formula 1, ritiro Perez: il messaggio di Checo non lascia dubbi

L’attuale campionato mondiale di Formula 1 non sta dando grandi soddisfazioni a Sergio Perezche avrebbe potuto lasciare la Red Bull già in estate. Recentemente ci sono stati rumors anche su un suo possibile ritiro dalla F1 che Checo ha voluto smentire così.

In particolare, il pilota messicano ha postato la scena dove Leonardo Di Caprio, nel celebre film di Martin Scorsese, esclama “I’m not leaving” ovvero “non vado via” al quale Checo ha poi aggiunto “Sorry” con tante emoticons di faccine sorridenti. Un messaggio eloquente che ribadisce come Perez non abbia alcuna intenzione di dire addio alla Red Bull, né tantomeno al mondo dei motori.

Stando alle citate indiscrezioni, Perez avrebbe dovuto annunciare il suo ritiro il prossimo 27 ottobre dopo il GP del Messico ma la risposta social molto originale non lascia più alcun dubbio sul suo futuro. Il pilota messicano non ha intenzione di dire addio alla Formula 1 anche se il suo futuro alla Red Bull è tutt’altro che sicuro.