La grande paura di Federica Pellegrini: rivelazione sconcertante

Federica Pellegrini ammette tutto. Ecco cosa teme in questo momento la Divina, impegnata in un’altra esperienza decisamente coinvolgente

Il nuoto azzurro per anni ha avuto la fortuna di presentare come atleta di riferimento una campionessa come Federica Pellegrini. Parliamo dell’atleta che ha regalato numerose gioie ai tifosi nostrani, vincendo gare e titoli ai Mondiali, agli Europei nonché all’Olimpiadi con l’indimenticabile medaglia d’oro a Pechino 2008 nei 200 metri stile libero.

Dopo una lunga e sfavillante carriera, la Pellegrini ha deciso di occuparsi di altro e di abbandonare da un paio d’anni l’attività agonistica. La ‘Divina‘ infatti ha scelto di fermarsi e cominciare nuove avventure personali e professionali. Nel frattempo si è anche sposata ed è diventata madre con la nascita della sua primogenita Matilde, avuta dal marito Matteo Giunta, suo ex coach personale.

Federica si è approcciata ad ambiti diversi dal nuoto. Dopo essere stata una dei giudici di Italia’s got talent, ha partecipato insieme a Giunta al reality show Pechino Express, dimostrando tutta la sua forza e tenacia. Ora ha iniziata una nuova esperienza televisiva di grande seguito.

La Pellegrini si lancia sulla pista: a Ballando è già una star

Ci riferiamo, ovviamente, alla partecipazione di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle, il talent show dedicato alla danza che vede tra le protagoniste della nuova edizione anche l’ex nuotatrice, voluta fortemente da Milly Carlucci e dalla produzione. Federica aveva annunciato la sua partecipazione già ad agosto, durante la sua presenza a Parigi per seguire le Olimpiadi.

Dopo la prima puntata, andata in onda sabato scorso, la Pellegrini ha parlato del suo impatto con il programma, ammettendo di temere una cosa in particolare: “La giuria. Anche perché nella mia vita sportiva l’unico giudice supremo era il tempo, che era una misura oggettiva. Passare dall’oggettivo al soggettivo potrebbe essere un po’ complicato per me, ma spero che non siano troppo cattivi…“

Effettivamente i giurati di Ballandosono storicamente severi e anche molto puntigliosi, ma una campionessa come la Pellegrini difficilmente si farà impressionare da certi giudizi, senza escludere repliche di un certo tipo: “Io vivo tutto molto istintivamente, quindi vedremo. Io ho giorni in cui sono super permalosa e altri in cui riesco a farmi scivolare benissimo tutto addosso, quindi per me sarà una sfida anche quella di scoprire la mia reazione ai giudizi e alle critiche”.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle va in onda ogni sabato su Rai Uno in prima serata. Oltre alla Pellegrini è presente sul palco anche un altro atleta italiano, lo schermidore Tommaso Marini.