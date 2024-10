Annuncio improvviso, ritorno Vettel: pazza idea in F1

Da tempo si scrive di un possibile ritorno di Sebastian Vettel in Formula 1. Ora c’è l’annuncio definitivo sull’ex campione del mondo

I propulsori delle monoposto di Formula 1 torneranno a rombare solo tra qualche giorno, per la precisione, nel weekend del 19-20 ottobre, per il Gran Premio degli Stati Uniti. Il Circus, dunque, approderà Oltreoceano dove riprenderà il duello iridato, che si sa sempre più serrato, tra l’attuale leader Max Verstappen, e Lando Norris.

Il campione del mondo in carica precede di 52 punti l’inglese della McLaren. Che siano troppi o troppo pochi, per citare il tormentone di Alessandro Borghese, chef e conduttore del popolare format televisivo “4 Ristoranti”, ce lo diranno solo gli ultimi 6 appuntamenti del calendario iridato.

Nel frattempo, a regalare colpi di scena e conseguentemente a calamitare l’attenzione dei media, degli addetti ai lavori e degli appassionati di Motorsport è ‘radio mercato’ con l’annuncio sul possibile ritorno in griglia di Sebastian Vettel.

Formula 1, il ritorno di Sebastian Vettel: annuncio finale

Nello sport non sono rari i ritorni di campioni dopo il loro ritiro dall’attività agonistica. Vuoi perché allettati dalla prospettiva di rimpinguare ulteriormente il loro conto in banca, vuoi perché è molto difficile gestire il passaggio dalla luce dei riflettori al quasi anonimato.

Ebbene, negli ultimi tempi nel paddock di F1, si rincorrono le voci circa un ritorno in Formula 1 di Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo al volante della Red Bull. Dunque, l’ex ferrarista (a Maranello dal 2015 al 2020 con uno score di 14 vittorie in 118 Gran Premi, terzo di sempre dietro Niki Lauda, 15 successi, e l’inarrivabile Michael Schumacher, 72 trionfi) sarebbe pronto a indossare di nuovo casco e tuta per rigettarsi nella mischia.

È davvero così? Beh, a fare chiarezza in proposito è stato uno che lo conosce molto bene, il suo mentore Helmut Marko. Ebbene, l’ex pilota austriaco (vanta nel curriculum una vittoria alla “24 ore di Le Mans”, nel 1971, alla guida di una Porsche 917K) e consulente della scuderia di Milton Keynes per la gestione dei piloti, come riportato da “Motorsport-Total” e rilanciato da “F1news.it”, ha smentito che Sebastian Vettel possa tornare al volante di una monoposto di Formula 1.

“Seb è fuori da troppo tempo da questo gioco, ora ci sono tanti giovani velocissimi, tra cui i nostri. Non ci sentiamo da tanto tempo, l’ultima volta forse tre mesi fa. Forse ora si trova in qualche parte dell’Europa del nord dove i telefoni non prendono e gli aerei non viaggiano”, le parole di Helmut Marko che nei prossimi anni è intenzionato a puntare sui giovani talenti cresciuti nell’Academy della Red Bull. Parole che, come anticipato, mettono una pietra tombale sui rumor circa il ritorno in pista del suo ex pupillo.