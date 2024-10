Atalanta, ora serve vincere anche in campionato. Le ultime

Dopo la vittoria esterna in Champions League contro lo Shakhtar, l’Atalanta cerca un pronto riscatto in campionato contro il Genoa dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Bologna. Diversi dubbi per Gian Piero Gasperini, in avanti potrebbe essere confermato Samardzic proprio dopo il gol al Dall’Ara contro la formazione di Vincenzo Italiano. Scelte quasi confermate per Alberto Gilardino che a centrocampo potrebbe proporre Miretti, in avanti non si tocca il tandem formato da Pinamonti e Vitinha.

Ecco il recap delle possibili scelte:

ATALANTA-GENOA

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Godfry, De Roon, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Lookman, Samardzic; Retegui. All. Gasperini.

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Miretti, Bohinen, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino.