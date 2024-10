Torino, Vanoli con Milinkovic-Savic a disposizione per l’Inter: “E’ recuperato. Vlasic…”

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con l’Inter. “E’ una sfida importante da tanti aspetti. E’ un periodo non positivo per noi, è l’opportunità di far vedere che possiamo tornare a fare cose importanti. Sapevo che poteva arrivare un momento così, è anche bello capire come uscirne”.

Vlasic? “Sfortuna vuole che Vlasic sia stato recuperato oggi perché ieri ha avuto la febbre. Oggi è il suo compleanno, lo abbiamo preso un po’ per i capelli…E’ un giocatore importante, tocca a me metterlo nelle condizioni migliori.

Milinkovic-Savic? “Vlasic è stato bravo ad allenarsi con noi anche se non al top per febbre. Vanja è in gruppo, aveva preso una forte botta e con la Lazio non ce l’ha fatta. Ma siamo abili e arruolabili”