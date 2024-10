Formula 1, pilota fatto fuori: annuncio sconcertante

In attesa di tornare in pista, si continua a parlare dell’addio del pilota: poteva saltare prima

Manca ancora qualche settimane al prossimo appuntamento del Gran premio di Austin, Stati Uniti, altro step decisivo per questo Mondiale che sta diventando sempre più combattuto e affascinante, con McLaren e Red Bull a lottare per la cima del mondiale piloti.

Al momento Max Verstappen rimane leader, ma Lando Norris è li a pochi passi, pronto ad approfittare di qualsiasi passo falso del campione del mondo. Al contempo, anche la Ferrari con Charles Leclerc vorrebbe inserirsi in questa corsa, consapevole del fatto che deve uscire vincitrice dalle prossime gare per tentare di sperare in una rimonta.

Nel frattempo, visto che i temi di pista possono ancora attendere, si continua a parlare di altro, come ad esempio dell’addio forzato di Daniel Ricciardo, arrivato al termine dello scorso Gp di Singapore. Salutata la Racing Bulls però per ciò che concerne il ritiro dalle corse ancora non è stato ancora “ufficializzato” da parte dell’australiano, sebbene oramai gli indizi oramai abbondino.

Addio Ricciardo, Horner: “Marko lo voleva fuori a Barcellona”

Daniel Ricciardo non si aspettava così tanto affetto, sia sui social che nella vita di tutti i giorni. Del resto, parliamo non solo di un pilota, ma di un personaggio a tutto tondo capace di suscitare entusiasmo tra i tifosi. Entusiasmo che, a detta del team principal della Red Bull Christian Horner, mancherà moltissimo.

Horner conosce benissimo il 35enne di origini italiane, fu lui stesso a volerlo di nuovo a Milton Keynes nel 2022 prima di formare la coppia Perez-Verstappen.

“Mancherà moltissimo al mondo della F1 perché Daniel è un personaggio brillante, un essere umano brillante che, quando entra in una stanza, la illumina con il suo sorriso contagioso”. Horner, intervistato dal podcast ‘F1 Nations’, non esclude un suo ritorno in pista in caso di necessità, ma al contempo rispetta la sua scelta e non vede l’ora di vederlo in tutt’altra veste.

Qual è stato il motivo per cui Red Bull ha spinto per l’addio del 35enne? Horner prova a spiegarlo con non poco rammarico: “A Barcellona, Marko lo voleva già fuori dall’auto, c’era davvero molta pressione. Il suo problema? La mancanza di costanza nel corso dei Gran premi”. Insomma, a Ricciardo è mancata la solidità oltre alla capacità di tenere il passo delle altre scuderie. E pensare che Horner, per un momento, aveva pensato all’italo-australiano come sostituto di Sergio Perez nel suo momento di maggiore crisi.