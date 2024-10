Mazzata Bagnaia, annuncio improvviso: c’entra Marquez

Il motomondiale entra nella sua fase finale e più calda, tensione per Bagnaia: dichiarazioni al veleno, c’entra Marquez

Cinque weekend di gara alla conclusione del motomondiale, si entra in un rush finale intensissimo e appassionante per decidere chi sarà, alla fine, campione del mondo. Negli ultimi Gran Premi, Bagnaia andrà a caccia del tris in MotoGP, per centrare quello che in assoluto sarebbe il suo quarto titolo da campione del mondo.

I vari team Ducati si danno battaglia più che mai e, classifica alla mano, è quasi lotta senza quartiere. Davanti la Pramac di Jorge Martin, con 21 punti di margine sul campione del mondo in carica, con la sua Lenovo. Bagnaia può contare sull’apporto del compagno di squadra Enea Bastianini, ma occhio al team Gresini e a Marc Marquez.

Lo spagnolo, otto volte compagno del mondo, potrebbe essere un alleato prezioso per il più giovane connazionale, che un titolo lo ha già a sua volta, quello in Moto3 vinto nel 2018, ma ora sogna di laurearsi nella classe regina. Ed è inevitabile, in qualche modo, ripensare a quanto accadde nel 2015, quando Marquez ebbe un ruolo determinante nella lotta tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, con annesso carico di polemiche.

Motomondiale, la replica infuocata di Bagnaia a Marquez: scoppia il caso

Marquez, come sempre, non perde occasione per far sentire la sua voce, nonostante, nella conferenza stampa di vigilia a Motegi, in Giappone, non sia stato chiamato a parlare dalla Dorna, che ha limitato l’incontro con i giornalisti ai soli Martin e Bagnaia, primi due in classifica generale.

In una intervista al celebre quotidiano sportivo spagnolo ‘As’, ha sostenuto la candidatura di Martin al titolo mondiale: “In questo momento vedo Martin più veloce, riesce ad esserlo in tutte le situazioni. Per quello che vedo in pista, ha la possibilità di vincere, ma naturalmente non si sa mai”.

Non si è fatta aspettare la risposta di Bagnaia, che in conferenza stampa, interpellato sulla vicenda, ha replicato con una battuta: “Gli spagnoli stanno con gli spagnoli, gli italiani stanno con gli italiani”. Di sicuro, ci attendono weekend di gara al cardiopalma. Giappone, Australia, Thailandia, Malesia, Valencia, queste le tappe che portano al titolo mondiale. Chi la spunterà? Poche settimane, da qui al 17 novembre, e lo sapremo.