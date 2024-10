Milan a Firenze per ritrovare il sorriso. Partendo dal secondo tempo di Leverkusen

Il Milan si presenta a Firenze con l’obiettivo di ritrovare i tre punti e dare così continuità di rendimento in campionato. Le prestazioni stanno arrivando, anche se il primo tempo di Leverkusen è stato deludente in termini di apporto alla manovra offensiva. Rossoneri che, dunque, cercano di ripartire dalla ripresa di Champions, in cui è mancato solo il gol.

In ottica formazione dovrebbe rivedersi lo schieramento del derby, con Morata alle spalle di Abraham e Pulisic e Leao pronti ad accendersi sugli esterni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham.