Juventus, Vlahovic si è riacceso. E ora non vuole fermarsi più…

Quattro gol nel giro di pochi giorni. E che gol! Dusan Vlahovic si è riacceso dopo le critiche e ha risposto nel migliore dei modi alle partite concluse senza reti. Tra Genova e Lipsia il classe 2000 ha fornito un’ottima indicazione a Thiago Motta in termini di assicurazioni offensive. Oltre alle due reti di pregevole fattura messe a segno in terra tedesca, sono da evidenziare le capacità strutturali nel controllo esecutivo del pallone.

Ha fatto salire la squadra molto bene, si è fatto trovare pronto duellando con un cliente non proprio semplice come Orban, ma adesso guarda già al futuro. O meglio, al prossimo presente. Per continuare a brillare e soprattutto a segnare gol importantissimi nell’economia di gioco juventina.