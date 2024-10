Daniel Maldini in Nazionale? Ci aveva sempre creduto: il Venezuela provò a chiamarlo: “Aspetto l’Italia”

Ci sarà anche Daniel nella dinastia Maldini a vestire la maglia della Nazionale Italiana: dopo nonno Cesare e papà Paolo, anche l’attaccante del Monza è riuscito nel traguardo di meritarsi la chiamata azzurra. Luciano Spalletti infatti lo ha incluso nella lista dei convocati per le prossime partite dell’Italia, che torna in campo nel mese di ottobre per le sfide casalinghe di Nations League contro il Belgio e Israele. Insieme a Pisilli e Gabbia, Maldini rappresenta la principale novità della lista. Poi ecco Di Gregorio fra i pali al posto dell’infortunato Meret, mentre restano a casa Chiesa e Zaniolo.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, se questa chiamata oggi appare come un bel premio per un ottimo inizio di campionato da parte di Maldini jr, beh lui probabilmente ci credeva anche in tempi non sospetti, quando non era così scontato pensare ad un obiettivo raggiungibile per lui.

Il Venezuela infatti, data la stima del ct Fernando Batista per lui, da diverso tempo, dei contatti per convincerlo a scegliere la Vinotinto: non tutti sanno che Daniel ha infatti la doppia cittadinanza (per le origini della madre Adriana Fossa) e che avrebbe anche potuto accettare. Si arrivò a dei colloqui informale con il giocatore e con il papà Paolo e la risposta si può sintetizzare in un concetto: onorati della considerazione, ma aspettiamo la chiamata azzurra.