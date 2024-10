È ufficiale, salta tutto con la Red Bull: Verstappen sconvolto

Nelle ultime ore è arrivato un annuncio che ha gelato parecchi tifosi, Verstappen compreso: è saltato tutto

Ci si avvicina sempre più al 20 ottobre, giorno del GP di Austin. La Formula 1 ritornerà in pista dopo un mese di inattività, quando mancano solo sei appuntamenti alla fine del Mondiale. Una lotta serrata quella tra Max Verstappen e Lando Norris, con l’inglese che tuttavia fatica a sfruttare appieno il momento no della Red Bull.

Verstappen, dopo la sanzione da parte della FIA che lo ha condannato a lavori socialmente utili per linguaggio scurrile in conferenza stampa, si è ritrovato a dover fare i conti con delle dichiarazioni che davvero non di aspettava. Un annuncio pazzesco che è arrivato da una persona molto vicina al tre volte campione del mondo. Ai microfoni di ‘Motorsport-Total’ il consigliere strategico della Red Bull Helmut Marko ha, di fatto, rivelato le strategie future della Scuderia di Milton Keynes.

Una scelta, quella annunciata dall’81enne austriaco, che ha spiazzato anche Max Verstappen. Si parla della seconda guida, dell’eventualità di rimpiazzare Sergio Perez che, in questa stagione, ha certamente deluso le aspettative rischiando di essere sostituito già prima della sosta estiva. Adesso, però, le parole di Marko scartano di fatto una possibilità che milioni di tifosi stavano aspettando da tempo.

Niente più Red Bull: annuncio choc, Verstappen spiazzato

Spazio ai giovani, alla linea verde, i talenti emergenti come Tsunoda e Lawson, magari anche ai giovanissimi Landblad e Hadjar. Ma non ci sarà spazio per un campione del mondo in Red Bull in futuro. Il ritorno di Sebastian Vettel è stato ufficialmente scartato.

Si è parlato a lungo del quarto volte campione del mondo, pronto a rientrare nel mondo delle quattro ruote dopo anni di inattività. Prima il corteggiamento di Porsche nel campionato WEC, poi le voci sulla possibile firma per Sauber – che diventerà presto Audi – rientrando così nei 20 nel paddock, come in passato. Ma Helmut Marko ci teneva a chiarire come Vettel non correrà più per la Red Bull: nonostante il tedesco sia stato un pupillo del consigliere strategico, quella porta è ormai chiusa: “Vettel è rimasto fuori da questo sport per davvero troppo tempo, in questo momento ci sono giovani molto veloci“.

Marko ha poi parlato di eventuali contatti con l’ex Red Bull e Ferrari per un ritorno in quel di Milton Keynes: “In realtà di contatti non ne ho con lui da tanto tempo, ora è in qualche parte del nord Europa. Lì i telefoni non prendono e gli aerei non viaggiano”. Vettel, dunque, sembra destinato a non fare ritorno in F1, stando alle parole perentorie di Marko. Un vero peccato, dopo il ritiro del tedesco a fine 2022 e le sue poche apparizioni: tra queste la sentita commemorazione per l’anniversario della morte di Ayrton Senna.