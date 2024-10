Federer, mazzata devastante per il re di Basilea: tutta ‘colpa’ di Sinner!

Novità non certo piacevole per Roger Federer, il fuoriclasse elvetico è stato “superato” da Sinner (e Alcaraz)

Più passa il tempo, più il ricordo delle imprese di un campione indimenticabile come Roger Federer diventa parte di una storia lontana e incancellabile Per quanto l’eco delle sue straordinarie vittorie continui a emozionare chiunque le abbia potute vivere, anche da semplice spettatore, è chiaro che l’avvento di nuovi campioni, come Alcaraz e soprattutto Sinner, potrebbe in qualche modo adombrare ciò che il campione di Basilea ha fatto nella sua carriera. Lo dimostra ulteriormente quello che è avvenuto negli ultimi giorni.

Tralasciando l’ormai annosa questione sul Goat, titolo che non ha alcun vero valore nel tennis come negli altri sport, ormai sono in molti a essersi convinti che Djokovic resterà il più vincente tennista di tutti i tempi, Nadal l’inavvicinabile sulla terra e Roger il più bello in assoluto.

Tuttavia, questo triumvirato di leggende viventi del mondo del tennis potrebbe non aver fatto i conti con una new generation di campioni affamati di vittorie e, soprattutto, in grado di offrire un tennis probabilmente anche migliore del loro. Campioni come Sinner e Alcaraz, potenzialmente capaci di sottrarre ai Big Three molti dei loro primati, con buona pace di tutti i tifosi dello svizzero e dei suoi storici rivali.

Sinner “supera” Federer: ecco cosa è successo

Restando ancorati ai fatti, al momento non c’è alcuna classifica in cui, in verità, Jannik Sinner sia riuscito a superare Roger Federer. E d’altronde non potrebbe essere diversamente. L’azzurro ha solo 23 anni ed è agli inizi di una carriera che tutti ci auguriamo possa essere lunga e vincente.

Roger ha invece calcato i campi più prestigiosi del circuito ATP per più di due decenni, ottenendo risultati straordinari e sbalordendo gli appassionati con colpi che probabilmente resteranno impossibili da imitare. Tuttavia, c’è chi è convinto che, in un certo qual modo, Jannik sia già riuscito a superare Federer in un dettaglio. E tutto questo per merito anche di Alcaraz.

A lasciarsi andare a questa dichiarazione per molti improvvida è stato Mats Wilander. Il noto commentatore di Eurosport, estasiato dalla finale, davvero straordinaria, che l’italiano e lo spagnolo hanno messo in scena nell’ATP 500 di Pechino, ha infatti voluto gettarsi in un paragone con i grandi del passato che in pochi avrebbero potuto immaginare: “Secondo me i match tra Alcaraz e Sinner sono tra i più grandi eventi sportivi di sempre, pieni di suspense e intrattenimento“.

Parole molto importanti, argomentate dal fatto che le partite tra loro non sono mai scontate, regalano grande spettacolo, colpi magnifici e scambi emozionanti, ma mai lunghi come poteva avvenire in passato, ad esempio, tra Rafa e Nole. Anche per questo, Wilander ha voluto aggiungere: “Spero che i Big Three non siano in ascolto, ma a mio parere in termini di livello di gioco nessuno ha mai giocato un tennis pari a Sinner e Alcaraz, quando questi ultimi sono al massimo della loro condizione“.

Una dichiarazione per molti esagerata, ma anche l’ennesima testimonianza di come il tennis si stia rinnovando e come il tramonto di un’epoca straordinaria stia fortunatamente coincidendo con l’alba di una nuova epoca altrettanto spettacolare, se non addirittura superiore.