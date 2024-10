Formula 1, classifica del Mondiale ribaltata: Verstappen deve arrendersi!

La situazione in Formula 1 si sta facendo piuttosto complicata per il campione del mondo in carica Max Verstappen e la sua Red Bull

La Formula 1 non ha mai vissuto, negli ultimi anni, momenti come quelli che i tifosi stanno sperimentando dalla fine della pausa estiva. In testa alla classifica costruttori, non affatto a sorpresa, è salita prepotentemente la McLaren, lasciando le briciole alle inseguitrici Red Bull e Ferrari.

Mentre, per quanto riguarda la classifica piloti, Max Verstappen rimane alla guida della carovana, ma non può affatto distrarsi visto che Lando Norris, suo grande rivale, lo minaccia a suon di prestazioni brillanti, come le ultime in Azerbaijan e Singapore.

Del resto, sono soltanto 52 i punti che separano l’olandese e il britannico: un margine molto ridotto, considerando che fino a poche settimane fa il campione in carica poteva permettersi di prendere più alla leggera gli appuntamenti settimanali. Evidentemente, con una McLaren del genere nemmeno uno come Max può permettersi di sbagliare.

Mazzola sui prossimi Gran premi: “Verstappen? Punti di distacco da Norris sono una miseria”

Il primo posto di Verstappen è in pericolo, sebbene a Austin, Stati Uniti, la Red Bull tenterà in tutti i modi di accorciare la differenza con McLaren applicando nuovi aggiornamenti considerati di notevole caratura. Nulla vieta di pensare a un Gran premio con protagonista la scuderia di Milton Keynes, ma a questo punto la McLaren appare troppo avanti da tutti i punti di vista (soprattutto da quello del morale).

Da qui al Gp di Abu Dhabi, insomma, tutto può accadere, ma l’impressione di molti analisti è che la squadra di Andrea Stella, team principale del team papaya, stia lavorando talmente bene da risultare imbattibile. Su questo ha pochi dubbi Luigi Mazzola, ingegnere con un passato importante in Ferrari che ha parlato a ‘Sky Sport’.

Le prossime saranno sei gare in cui la McLaren dominerà: questo il pensiero del performance coach di Ferrara. “Saranno sei gare dove la McLaren dominerà. Questo è fuori discussione per quanto mi riguarda. Già dal prossimo round ad Austin, dove già l’anno scorso non erano messi male. Se uno va a vedere la conformità dei circuiti che ci saranno, i prossimi sei, e dove saranno le Sprint, sono tutti favorevoli per la McLaren”.

Secondo Mazzola insomma la McLaren, al netto di eventuali problemi di tenuta che potrebbe affrontare (poco probabili a questo punto), rimane un passo avanti rispetto alla Red Bull, la quale ha soltanto 52 punti di vantaggio rispetto agli inglesi. “Io penso che 52 punti siano una miseria per Verstappen”.