Roma, a Monza per uscire dal tunnel dell’Europa League

Un punto raccolto in due partite. Decisamente troppo poco per la Roma di Ivan Juric che non ha raccolto quanto avrebbe voluto nel cammino temporaneo in Europa League. I giallorossi cercano il riscatto a partire dalla gara di questo pomeriggio alle 18 contro il Monza. Un atteggiamento più arrembante e offensivo, una maggiore incisività nel rapporto tra le due fasi di gioco.

In Svezia non sono bastati gli inserimenti dalla panchina dei calibri pesanti lasciati inizialmente fuori. Parliamo di Dybala, El Shaarawy e Dovbyk. Che, sicuramente, saranno fondamentali nell’economia dello sviluppo giallorosso già a partire da oggi.