Via dalla Ferrari per trasferirsi nell’acerrima rivale, rivelazione bomba

L’addio si è già sostanzialmente consumato ma la rivelazione bomba è arrivata in casa Ferrari: i tifosi sono spiazzati

Tra i tanti cambiamenti che la Ferrari ha programmato in vista del 2025 vi è ovviamente quello legato a Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, ritrovatosi alle strette dopo la firma di Lewis Hamilton per i prossimi tre anni, alla fine ha scelto la Williams.

Una soluzione di ripiego nella quale il 30enne di Madrid crede, però, tantissimo. Sainz è convinto che tornerà a competere per il Mondiale con la scuderia inglese che nei primi anni poco meno di trent’anni fa fu si dimostrò la più acerrima rivale della ‘Rossa’: prima con Jacques Villeneuve e poi, nei primi anni 2000, con Juan Pablo Montoya. Sainz ha sempre parlato apertamente del suo divorzio dalla Scuderia di Maranello, parlando di amarezza per non aver potuto proseguire il suo percorso alla Ferrari.

Adesso, però, la scelta è stata presa e bisognerà capire se e quando lo spagnolo tornerà effettivamente ad attaccare le prime posizioni, con il Team Principal della Williams James Vowles che ha creduto da subito alla possibilità di ingaggiare Sainz per il 2025, appena ne ha avuto l’occasione. Ad ogni modo il portale ufficiale della Formula 1 ha nelle scorse ore riportato alcune importanti dichiarazioni del figlio d’arte che è tornato a parlare di Ferrari, del suo addio ma facendo anche una rivelazione che nessuno si aspettava di ascoltare in questo momento.

Bomba Sainz, ha detto tutto: annuncio pazzesco

Carlos Sainz è ancora concentratissimo sul suo percorso in Ferrari. Sei GP al termine, il prossimo ad Austin si avvicina a grandi passi e per il 30enne c’è un solo pensiero in questo momento: vincere ancora con la Scuderia di Maranello. Lo spagnolo, infatti, spera di poter salire presto nuovamente sul gradino più alto del podio.

In questa stagione è accaduto solo in Australia: “Nella mia testa c’è l’obiettivo di provare a vincere almeno un altro Gran Premio con la Ferrari prima di andarmene. Cerco sempre di vincere ogni gara a cui partecipo, vediamo. Andiamo avanti gara per gara, manca ancora un terzo della stagione e tre Sprint Race. È tanto”. Ora come ora di possibilità, Sainz, ne avrà eccome per lasciare un dolce ricordi ai tifosi del Cavallino Rampante.

A Singapore un deludente settimo posto, due posizioni dietro il compagno di squadra Charles Leclerc. A Baku, in Azerbaigian, il disastro a due giri dalla fine con il grave incidente con Perez. A questo punto Carlos dovrà dare il meglio di sè per coltivare il sogno di salutare degnamente la ‘Rossa’. A partire da Austin, Sainz vuole tornare subito a vincere.