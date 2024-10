Cala il gelo su Schumacher: per lui è finita

Brutto colpo per la famiglia Schumacher. Poche possibilità per il figlio d’arte di imporsi nel palcoscenico della Formula 1: quale sarà il suo destino da qui ai prossimi anni?

È dal lontano 2022 che Mick Schumacher non prende parte alla competizione più importante del mondo Motorsport, la Formula 1. Le ultime ottime stagione, passate tra Mercedes, come pilota di riserva, e Alpine, come driver nella categoria Endurace, non gli sono bastate per recuperare quel credito di cui ha bisogno per essere notato dai team.

Eppure, almeno nelle prime gare con la Haas, il figlio del sette volte campione del mondo aveva mostrato cose discrete: una buona capacità di resistere alle pressioni dovute al cognome e una voglia di diventare protagonista nel paddock. Poi, però, nonostante la buona volontà, la sua avventura in F1 è terminata presto e nel peggiore dei modi possibile, sovrastato da risultati tutt’altro che esaltanti.

Al momento, la Sauber è l’unica scuderia a non aver ancora ufficializzato la propria line-up per il Mondiale 2025: che sia arrivata la volta buona per Schumacher?

F1, Marko: “Sauber ultima occasione per Schumacher”

La scuderia svizzera sarà rilevata dalla Audi l’anno prossimo e nel 2026 cambierà definitivamente volto: al momento, solo Nico Hulkenberg è stato ufficializzato come pilota per la prossima stagione. Per quanto riguarda il suo futuro compagno, la scuderia sembra orientata a confermare Valtteri Bottas ma c’è chi darebbe una chance a Mick Schumacher.

Su quest’ultimo aspetto concorda Helmut Marko, consulente di spicco della Red Bull e quindi un osservatore esterno alla scuderia, a cui in una recente intervista a ‘RTL/ntv e sport.de’ è stato chiesto un parere sulla Sauber.

Marko non vede di buon occhio la conferma di Bottas, ex Mercedes e in generale un pilota di grande esperienza: “Bottas confermato dalla Sauber? Se la situazione è davvero questa allora l’intera faccenda è ancora più incomprensibile per me”. Poi sul figlio d’arte rivela: “Penso che se Schumacher non otterrà questo posto, la sua storia della Formula 1 sarà finita per lui. Se rimarrà nel Motorsport, dovrà trovare qualcosa che gli piaccia”.

Schumacher, da parte sua, crede ancora nella possibilità di tornare, a distanza di anni, a guidare una monoposto di Formula 1. Quest’anno, alla guida di Alpine nel campionato del mondo Endurance (WEC) ha provato a sgomitare col sogno fisso di poter però tornare a calcare il campionato che ha reso immortale la figura del padre Michael. Solo il tempo ci dirà se gli sforzi di quest’anno saranno in qualche modo ripagati.