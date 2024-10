Michael Schumacher, altro aggiornamento sul suo stato di salute: brividi per tutti

Novità sulle condizioni di Schumacher, ad anni dal gravissimo incidente: è successo davvero, i tifosi sono senza parole

Il 29 dicembre 2013 è una data che gli appassionati di Formula 1 non dimenticheranno mai. Non c’entrano corse o trofei, vittorie o sconfitte. Una tragedia si è consumata quel giorno e riguarda quello che a detta di molti era e rimane il più grande pilota di sempre: Michael Schumacher.

La caduta dagli sci in una qualunque giornata di relax sulla neve insieme alla famiglia ha cambiato tutto. Michael battè la testa su una roccia nascosta, i soccorsi immediati, il coma. Sono stati anni complicatissimi per lui ma anche per la sua famiglia, per Corinna che ancora oggi gli sta accanto e lo protegge da tutto e tutti. Come nel caso dell’ultimo recente tentativo di ricatto per 15 milioni di euro, da parte di un ex guardia della sicurezza che ha lavorato per anni per la famiglia Schumacher e che aveva rubato materiale riservato (cartelle cliniche, foto e video) che raccontano delle condizioni di salute dell’ex pilota della Ferrari.

Un riserbo totale quello che Corinna porta avanti con forza. Ma recentemente, dopo rumors durati mesi e antecedenti all’estate, qualcosa pare essere cambiato. Si fanno sempre più pressanti le voci secondo cui al recente matrimonio di sua figlia di Gina Maria Michael fosse presente. Non esistono foto, i cellulari sono stati tutti messi da parte proprio per mantenere la privacy del sette volte campione del mondo, prima della cerimonia che si è tenuta nella villa di Palma di Maiorca. Una struttura attrezzata per ogni evenienza (provvista addirittura di Eliporto) nella quale Schumi vivrebbe da mesi.

Schumacher è tornato: il dettaglio è da brividi

Nel corso degli anni si è supposto come, in effetti, stia Michael e certezze non sono mai venute a galla. Dichiarazioni più o meno veritiere spuntate qua e là: come quella dell’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, che tempo fa si fece scappare un dettaglio da brividi.

“Michael non parla, comunica solo con gli occhi”, la rivelazione mai confermata da nessuno, ma che fa riflettere. Anche perché nel noto documentario sulla vita di Schumi pubblicato tre anni fa da Netflix, il figlio Mick svelò come lui e il padre si capissero “in modo diverso”. Il riferimento, a questo punto, sembra abbastanza chiaro. Sembra probabile quindi che l’ex ferrarista ancora oggi comunichi in modo particolare. Il suo grande amico Jean Todt fece capire come Michael non gli mancasse, in un’intervista di qualche anno fa dopo avergli fatto visita.

“C’è ancora ma è diverso. Non il Michael di una volta, è meravigliosamente guidato da sua moglie e la sua famiglia”. I tifosi, nel frattempo, hanno invaso i social alla ricerca di un possibile nuovo indizio dopo il matrimonio di Gina Maria. Alla privatissima cerimonia, tra gli altri, erano presenti sia il fratello Ralf che suo papà Rolf, oltre ad amici e parenti stretti. Nulla è trapelato: il riserbo resta totale.