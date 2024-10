Paura Marquez, che rischio: cos’è successo

Che fatica per Marc Marquez, ancora una volta costretto a lottare fino in fondo. Il pilota svela cosa gli è successo in gara

In Giappone ha trionfato Pecco Bagnaia che conquista l’ottava vittoria stagionale, ed entra di diritto in un club esclusivo insieme a Valentino Rossi, Casey Stoner, Marc Marquez e Jorge Lorenzo. L’italiano, campione del mondo in carica, vince davanti a Jorge Martin e, grazie anche al trionfo nella Sprint Race si riporta a soli 10 punti di distacco dallo spagnolo, attualmente primo in classifica.

Dietro di loro Marc Marquez che sale ancora una volta sul podio confermando la sua crescita in sella alla Ducati. Lo spagnolo chiude il duello con Enea Bastianini con il terzo posto ma ha dimostrato nuovamente di poter stare davanti alle Ducati ufficiale. Con questo podio Marquez si porta a soli due punti di distanza da Bastianini in classifica e vede il podio anche della classifica generale.

Lo fa continuando a lottare con i problemi fisici che, da diverse stagioni lo tormentano, e che solo quest’anno sembrano superati, anche se non al 100%. “Se chiedi a un medico che cosa succede quando operi un braccio quattro volte ti viene detto che perdi performance ,ma abbiamo lavorato e lavoro ogni giorno per essere al massimo livello dopo gli infortuni. Non ho il fisico del 2019, ma resta accettabile e mi permette di guidare bene“, ha commentato al termine del Gran Premio di Motegi.

Marquez parla del duello con Bastianini, le parole dello spagnolo

Incalzato in merito alla lotta finale con Enea Bastianini, Marquez ha analizzato i primi giri di gara quando ha dovuto liberarsi dell’ottima difesa di Miller che gli ha fatto perdere parecchio tempo. Nonostante l’ottimo feeling con la gomma soft al posteriore, Bagnaia e Martin erano ormai scappati via e, quindi, lo spagnolo ha dovuto difendersi dall’altro italiano sulla Ducati ufficiale.

“Il confronto con Bastianini l’ho gestito spingendo al massimo. Nell’ultima parte di gara Enea è sempre molto forte e io mi continuavo a ripetere ‘questo adesso arriva e sale sul podio’. Ma ero concentrato al 100% per non sbagliare e penso che abbiamo fatto una buona gara, anche se non perfetta“, ha commentato Marc Marquez.

Continua la crescita dello spagnolo in vista, soprattutto, della nuova avventura che lo attende l’anno prossimo sulla Ducati ufficiale. Intanto, tra due settimane, si torna nuovamente in pista in Australia per un’altra tappa decisiva per la lotta al titolo.