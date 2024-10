Roma, un altro passo falso. Quanto lavoro per Juric

Un altro risultato negativo, questa volta un pareggio in casa del Monza. La Roma non si sblocca, anzi: prima della sosta soltanto una vittoria avrebbe potuto raffreddare gli animi già infuocati di società e tifosi, soprattutto dopo l’ultima sconfitta in Europa League. E invece un altro passo falso per la formazione di Ivan Juric che, polemiche arbitrali a parte, dimostra di essere ancora opaca, sterile in avanti e poco matura in diverse situazioni.

Il solo e solito Artem Dovbyk non può più bastare: Juric deve sfruttare questa sosta per trovare la giusta quadra a quelli che oggi sono i titolari, perché servono altre soluzioni a gara in corso soprattutto quando una gara è bloccata tatticamente. L’ambiente è sempre più infuocato e lavorare così non sembra facile, ma dalle ceneri si può solo rinascere. E l’impressione è che la Roma, più in basso di così, non può cadere.