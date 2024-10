Verstappen alla Mercedes, scelta fatta: c’è l’annuncio

Max Verstappen dalla Red Bull alla Mercedes? La scelta è fatta: è arrivato l’annuncio che ha spiazzato milioni di tifosi

Sono mesi, ormai, che il futuro di Max Verstappen è uno dei temi più dibattuti nel mondo della Formula 1. Il tre volte campione del mondo sta passando settimane complicate, visto il rendimento altalenante della sua RB20 che di certo non sta aiutando il pilota olandese a mantenere – in ottica mondiale piloti – il vantaggio su Lando Norris.

Verstappen sa bene che solo con il suo indiscutibile talento potrà tenere a bada l’inglese ed una McLaren mai così prestante negli ultimi anni. D’altronde la Scuderia di Woking è riuscita addirittura a superare la Red Bull nel Mondiale costruttori: uno smacco inevitabile visto il gran lavoro portato avanti dal team di Zak Brown. Ad ogni modo finire nel migliore dei modi questa annata sarà solo il primo tassello, prima di scoprire effettivamente quale sarà il futuro di Max Verstappen. Nonostante un contratto firmato fino a fine 2028 con la Scuderia di Milton Keynes, il figlio di Jos è circondato da una serie di rumors che lo vedrebbero ben presto lontano dalla Red Bull.

D’altronde la gestione Horner, come predetto proprio dal papà di Max lo scorso febbraio, ha portato ad addii importanti che non hanno di certo lasciato indifferente Verstappen. Quello di Newey, su tutti. Ecco perché la possibilità di un addio resta concreta e le maggiori possibilità sembra avere la Mercedes, con Toto Wolff che per mesi ha fatto una corte serrata al pilota campione del mondo in carica.

Mercedes-Verstappen, annuncio choc di Toto Wolff

In un’intervista recentemente rilasciata ai microfoni di ‘Autosport’, Toto Wolff ha fatto chiarezza riguardo alle voci che vedrebbero molto presto Max Verstappen trasferirsi in Mercedes. Il manager austriaco, stavolta, si è sbilanciato riguardo al destino del pilota della Red Bull.

“Quando si parla di trattative, a volte c’è qualcosa che non funziona internamente. È vero, ho mostrato il mio interesse per Max ma penso sia giunto il momento di smettere. Abbiamo preso le nostre decisioni strategiche”. D’altronde dopo l’addio di Hamilton, in molti si aspettavano un colpaccio da parte del Team Principal Mercedes. Ed in effetti Wolff ci ha provato in ogni modo, prima di ‘rassegnarsi’ e dare fiducia al giovanissimo talento bolognese Andrea Kimi Antonelli.

“Siamo convinti delle scelte che abbiamo fatto. Continueremo a lavorare con discrezione”, ha detto Wolff chiudendo ogni possibilità di vedere nell’immediato futuro Verstappen in Mercedes. Una scelta ribadita dalla linea giovane varata per il 2025 che a questo punto potrebbe protrarsi anche per i prossimi anni. Con Max che, in caso di addio, potrebbe finire per cedere alle multimilionarie lusinghe di Lawrence Stroll, pronto a portarlo in Aston Martin come fatto con Newey.