Verstappen spiazza tutti: in pista con la Ferrari

Il campione della Red Bull ha stupito tutti nelle scorse ore, presentandosi in pista con la Ferrari: ecco cos’è successo

Non vi sono dubbi sul fatto che Max Verstappen sia un protagonista assoluto in Formula 1. Tre titoli mondiali sulle spalle, un quarto che sembra avvicinarsi settimana dopo settimana nonostante il tentativo di Lando Norris e nubi sempre più fitte riguardanti il suo futuro in Red Bull.

Il contratto con la Scuderia di Milton Keynes scadrà a fine 2028 ma le ipotesi riguardanti una sua partenza, soprattutto in direzione Mercedes, non sembrano placarsi. Nemmeno dopo le recenti smentite di Toto Wolff che ha sì ammesso il corteggiamento avanzato nei mesi scorsi sostenendo, però, che i piani per la Mercedes siano ora cambiati. Nel futuro delle ‘Frecce d’Argento’ vi saranno George Russell e il giovanissimo Kimi Antonelli. Caso chiuso, almeno a parole.

Anche Aston Martin ha sondato il terreno per Verstappen per il 2026, anno nel quale Max potrebbe raggiungere Newey per una nuova intrigante sfida nel team di Lawrence Stroll. Red Bull e soprattutto Christian Horner dovranno presto ritrovarsi a fare i conti con una potenziale enorme grana. Per il 2025, comunque, sembra proprio che Max sia destinato a rimanere dov’è. Dall’anno successivo, quando i regolamenti cambieranno e probabilmente anche le gerarchie in pista, tutto potrebbe mutare.

Verstappen, sorpresa in Ferrari: ecco cosa ha fatto

Intanto Verstappen si è reso protagonista di un episodio che, nelle scorse ore, ha spiazzato milioni di tifosi. L’olandese, infatti, ha girato in pista con una … Ferrari. Si avete letto bene.

In questo momento, molti piloti si stanno riposando in vista del ritorno in pista tra due settimane ad Austin, in Texas. Non l’inesauribile Max Verstappen che si è reso protagonista di un avvenimento davvero speciale: il tre volte campione del mondo ha guidato una Ferrari. Ed il motivo è presto detto.

Una giornata di test alla guida della Ferrari 296 GT3 della Scuderia Verstappen.com Racing al Mugello. Test su reattività e nuovi sviluppi che hanno permesso a Max di rilassarsi a modo suo, in maniera abbastanza diversa rispetto a molti colleghi.

Il campione del mondo in carica intende ripresentarsi nelle migliori condizioni possibili tra meno di due settimane, negli Stati Uniti. E nel frattempo ha unito l’utile al dilettevole, raccogliendo dati preziosi per la vettura in questione. Uno stacanovista Max che vuole rimanere in tiro per chiudere, il prima possibile, il discorso legato al quarto titolo mondiale, vicenda che si è complicata parecchio con l’evidente calo di rendimento della Red Bull da inizio estate.