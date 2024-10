Atalanta, da sorpresa a conferma: che impatto di Retegui

L’Atalanta sogna e si affida a Mateo Retegui: l’attaccante italiano, arrivato a Bergamo in tutta fretta dopo il grave infortunio subito da Gianluca Scamacca, si è letteralmente preso l’attacco della Dea. Da sorpresa a conferma, da una squadra che doveva lottare per la salvezza a un’altra che è stabile in Europa. Poteva essere un azzardo, chissà, ma questa sfida l’hanno vinta tutti.

La dirigenza che ancora una volta non ha sbagliato colpo, Gian Piero Gasperini che ci ha messo poche settimane per far sì che il calciatore entrasse nei suoi schemi tecnico-tattici. E infine lui, Retegui, che a suon di reti decisive, assist e un grande apporto su tutto il fronte d’attacco non sta facendo rimpiangere l’assenza di Scamacca. Con numeri così, in prospettiva, Retegui è da classifica capocannonieri. E l’Atalanta sogna.