Lazio, dalle critiche alla serenità: Baroni ha conquistato tutti

Una Lazio così era difficilmente pronosticabile. Basti pensare alle critiche dei tifosi dopo l’annuncio di Claudio Lotito su Marco Baroni. E invece l’ex tecnico del Verona ha avuto ragione, si è preso la scena e la fiducia di calciatori e popolo biancoceleste. Dopo tanto caos nell’aria finalmente un po’ di serenità, una squadra rivitalizzata e calciatori che erano a un passo dalla partenza ora sono di nuovo al centro del progetto.

Il sorriso di Pedro al fischio finale della gara contro l’Empoli è solo l’ultima conferma di come il clima sia disteso e in casa Lazio regni quella serenità che forse è mancata per troppo tempo. Un posto nelle prime quattro che non si raggiungeva dall’anno di Maurizio Sarri, in quel caso terminò in seconda posizione. C’è massima fiducia per una squadra che ha trovato quella consapevolezza che mancava.