Idee concrete e poche parole: così Conte si è preso il Napoli

Un approccio così era pronosticabile, soprattutto per quanto ha sempre fatto vedere nel corso della sua carriera. In poche settimane Antonio Conte si è preso il Napoli: il tecnico salentino è entrato nelle teste dei propri calciatori nell’unico modo possibile per cancellare quanto di brutto fatto vedere lo scorso anno. Oltre le prime difficoltà, e con i calciatori che ha sempre chiesto, ecco che Conte si ritrova un Napoli primo in classifica, cinico e vincente.

Migliorabile, ovviamente, perché il ciclo è appena iniziato e si deve fare sempre di più. Ma da Alessandro Buongiorno a Scott McTominay fino ad arrivare a Romelu Lukaku: le pedine giuste al posto giusto per la filosofia che ha sempre portato avanti Conte. Un gioco diverso dal passato ma che porta ciò che lo scorso anno non sono arrivati: i tre punti. In attesa di andare avanti per provare a far sognare ancora i tifosi partenopei.